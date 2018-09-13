Midyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördü

13.09.2018 - 16:26 | Güncelleme: DHA

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. 4 etnisiteden isimlerin bulunduğu liste için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere' yorumları yaptı. Midyat Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Murat Atasever, söz konusu listeye benzer listenin kendi okullarında da olduğunu ifade ederek, "Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi

2 0 0

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

DHA'nın haberine göre; 4 etnisiteden isimlerin bulunduğu liste için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere' yorumları yaptı. Midyat Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Murat Atasever, söz konusu listeye benzer listenin kendi okullarında da olduğunu ifade ederek, "Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi.

LİSTE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya'da dün, 'Midyat'ta bir sınıf listesi' başlığı ile paylaşılan, aynı sınıfta okuyan öğrencilerin isimlerinin bulunduğu liste, beğeni topladı. İsimler arasında Süryani isimleri Barbara, Filipos, Kristina, Ninva ve Aleks, Kürtçe isimler Besse, Siyament, Ziğayra, Şilan ve Rojda, Arapça kökenli Elif ve Rahmetullah ile Türkçe isimler yer aldı. Dinlerin ve dillerin birlikte yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşadığı Midyat ilçesinde bir okula ait olduğu belirtilen listenin hangi okulun sınıfına ait olduğu belirtilmedi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLKÖĞRETİM OKULU'

Binlerce beğeni alan öğrenci isim listesi için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere sözünün tanımı', 'İşte yüce mevlamın çiçek bahçesi tek renk değil, tek çeşit değil, rengarenk çeşit çeşit her türlü çiçek var bu bahçede, kardeşçe yaşamak nasip olsun inşallah', 'O sınıfın öğretmeni olmak isterdim', 'Şahane bi mozaik bu yaaa', 'Evrensel bir sınıf',  'Görmeyi isterdim doğrusu', 'İnançların mozaiği Midyat', 'Medeniyetler beşiği dediklerinin ispatı belgesi', 'Yoklamayı yapmak bu kadar zevkli olmamıştı' ve 'Birleşmiş Milletler Genel Kurul listesi gibi mübarek' gibi yorumlar yaptı.

'BİZ ÇAN SESİNE, ONLAR EZAN SESİNE ALIŞTI'

Midyat ilçesinde 4 farklı etnisiteden öğrencilerin yoğun olarak eğitim ve öğretim gördüğü Mustafa Keemal İlkokulu'nun Müdürü Murat Atasever, listeye fazla şaşırmadıklarını, çünkü yıllardır okullarında farklı dil ve dinlerden öğrencilerin birlikte hoşgörü içinde eğitim gördüğünü söyledi. Atasever, sınıflarda oluşan çok kültürlülüğün renkli bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Bizim okulda şimdi 100'e yakın öğrencimiz var. Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrenciler yıllardır Midyat'ta aynı sınıflarda eğitim görüyor. Biz onların bayramına, onlar bizim bayramımızı kutlamaya gelirler. Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi.

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise yıllardır Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim gördüğünü ve bunun da renkli bir mozaik oluşturduğunu söyledi. Ergün, şu anda Midyat'ta yaklaşık 250 Süryani öğrencinin bulunduğunu ve söz konusu öğrencilerin diğer din ve etnisiteden çocuklarla birlikte sınıflarda yan yana eğitim gördüğünü söyledi. Geçmişte sınıf öğretmenlerinin bu renkli sınıflarda öğretmen olmak için yarıştıklarını da söyleyen Ergün, "Sınıflarda yan yana eğitim görmeleri, dostlukların oluşmasına neden oluyor. Bugüne kadar bir sorun yaşandığını görmedik" diye konuştu.

 

 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0