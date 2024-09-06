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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi

        Migros Ticaret A.Ş., Avrupa'nın en prestijli perakende yayınlarından biri olan 'ESM: European Supermarket Magazine' ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan 'Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi' raporunda, birinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:35
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        Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi
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        Migros Ticaret A.Ş., dünya çapında önemli bir başarıya imza atarak Avrupa’nın en saygın perakende dergilerinden olan “ESM: European Supermarket Magazine” (Avrupa Süpermarket Dergisi) ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Perakendecisi” sıralamasında birinci seçildi.

        Raporda, Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek her gıda perakendecisine bir puan verildi. Migros AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olarak birinci sırada yer aldı ve Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi unvanını kazandı.

        Özgür Tort: “İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız”

        Dergiye açıklamalarda bulunan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Müşterilerimize her zaman en iyi alışveriş deneyimi ile hizmet vermek için çalışıyoruz. Çok formatlı, çok kanallı ve entegre iş modelleri ile sürekli büyüyor, sektörümüze ve ülkemize büyümeyi yaygınlaştırıyoruz. Perakende yaklaşımımızı oluşturan fiziki mağazalarımız ve online kanallarımızla, kişisel bakım ve toptan satış dahil olmak üzere tüm hizmetlerde en iyi seçenek olmak için operasyonlarımızı şekillendiriyoruz. Mağazalarımızın 1/3'ünden fazlasının online hizmet vermesi çok kanallı yapımıza olan bağlılığımızın kanıtı. Online satışlarımızın toplam satışımız içindeki payı yaklaşık 1/5’e ulaştı. (Tütün alkol hariç) Bu, önemli bir adaptasyon ve lojistik gücü gerektirir. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım ve paketleme merkezlerimizin sayısı sürekli olarak artarak 2026 yılına kadar 100’ü aşkın merkeze ulaşacağız. Perakendenin sınırlarını yıkarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet veriyoruz. Fintek iştirakimiz MoneyPay, perakende medya iştirakimiz Mimeda, elektrikli araç şarj istasyonlarımız Migen, lojistik çözümümüz Paket Taxi ve hazır yemek iştirakimiz Gurmepack, perakende ötesi yaklaşımımızı oluşturuyor. Türkiye’deki hanelerin tamamına ulaşıyoruz. Müşterilerimizin bize ulaşması ya da bizim onlara ulaşmamız için kendimize 15 dakika hedefi koyduk. İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız” dedi.

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