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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros, global iklim ve su liderleri listesinde tam not aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros, global iklim ve su liderleri listesinde tam not aldı

        Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan "A" alarak 'Global A Listesi'ne girdi. Türkiye'de her iki programdan da "A" alan sadece 5 şirket olurken, Migros tek gıda perakendecisi olarak yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:18
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        Migros, global iklim ve su liderleri listesinde tam not aldı
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        İklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanlarında 2030’a endeksli hedeflerinin yanı sıra 2050 karbon net sıfır hedefine ilerleyen Migros, global başarıya imza attı.

        Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinden de en üst seviyeyi temsil eden “A” puanını alan Türkiye’den tek gıda perakendecisi oldu. Global A listesinde her iki programdan da “A” alan sadece 5 Türk şirketi bulunuyor.

        Karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde, bilime dayalı hedefler kapsamında 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt eden Migros, her yıl büyüyen bir şirket olmasına karşın son 3 senede yüzde 12’yi aşan bir azaltıma imza attı. 2050 yılına karbon net sıfır yolunda ilerleyen Migros, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerine ağırlık veriyor. Migros, bu doğrultuda tüm elektrik tüketiminin 1/3’ünü GES yatırımları ile kendi üretme kararı aldı.

        Karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti Migros’a ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırma çalışmalarının yanı sıra düşük karbon salımı etkili soğutucu gaz denemelerini sürdürüyor. Bilgi ve deneyimini ‘Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı’ ile tedarikçilerine de açan Migros, dolaylı etki ile de olsa satıştaki ürünlerin karbon ayak izini tedarikçileriyle birlikte azaltmayı hedefliyor. Migros’un su kullanımını 2030’a kadar yüzde 10 azaltım hedefi bulunuyor.

        Migros, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan A alarak ‘Global A Listesi’ne girdi ve böylece 5. Kez İklim Liderleri, 3. Kez Su Liderleri arasında yer aldı.

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