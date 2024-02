Migros, global iklim ve su liderleri listesinde tam not aldı Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan "A" alarak 'Global A Listesi'ne girdi. Türkiye'de her iki programdan da "A" alan sadece 5 şirket olurken, Migros tek gıda perakendecisi olarak yer aldı

Giriş: 08.02.2024 - 16:18

