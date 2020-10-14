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Migros, 7/24 self servis mağazasını Ataşehir Migros mağazası önünde müşterilerin deneyimine açtığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, pilot çalışma olarak Ataşehir MMM Migros mağazası önüne kurulan Migros’un 7/24 self servis mağazası, şimdilik 88 farklı ürünle hizmet veriyor.

Şarj kablosundan kolonyaya, kırmızı mercimekten cilt bakım kremine kadar farklı marka ve kategoride ürüne sahip mağazada farklı ödeme yöntemi alternatifleri bulunuyor.

Açıklamada, ürün portföyü, teknik ve ödeme yöntemi alternatiflerinin müşterileri deneyimi ile gelişeceği, devreye alınan ilk mağazanın bu geliştirmeler ile farklı lokasyonlarda yaygınlaşacağı kaydedildi.