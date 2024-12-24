Migros'tan paketli yemek hizmeti

Gurmepack, Hünkar Beğendi, Tavuk Şiş, Bulgur Pilavı, İrmik Helvası gibi geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinden, Tatlı-Ekşi Soslu Tavuk, Basmati Pirinç Pilavı, Noodle ve Biryani Tavuk gibi dünya mutfağı klasiklerine kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri bulunuyor.

Migros iştiraki olan Gurmepack, Gebze’de bulunan 6.000 m²’lik üretim tesisinde üretiliyor. Gurmepack yemekleri, 4°C’de 28 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde ambalajlanıyor. Geleneksel yöntemlerle tencerede ısıtılabilen ürünler, ısıya dayanıklı ve mikrodalga kullanımına uyumlu kaplarıyla mikrodalgada da ısıtılıp, tüketilebiliyor.