Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.588,46 %-0,40
        DOLAR 35,2553 %0,12
        EURO 36,8419 %0,30
        GRAM ALTIN 2.963,13 %0,29
        FAİZ 43,44 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 33,51 %-0,19
        BITCOIN 94.694,00 %0,90
        GBP/TRY 44,3846 %0,32
        EUR/USD 1,0401 %-0,04
        BRENT 73,15 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 4.844,71 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros'tan paketli yemek hizmeti - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'tan paketli yemek hizmeti

        Migros iştiraki olan Gurmepack, hem geleneksel lezzetleri hem de dünya mutfaklarından örnekleri tüketicilerine sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Migros'tan paketli yemek hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gurmepack, Hünkar Beğendi, Tavuk Şiş, Bulgur Pilavı, İrmik Helvası gibi geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinden, Tatlı-Ekşi Soslu Tavuk, Basmati Pirinç Pilavı, Noodle ve Biryani Tavuk gibi dünya mutfağı klasiklerine kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri bulunuyor.

        Migros iştiraki olan Gurmepack, Gebze’de bulunan 6.000 m²’lik üretim tesisinde üretiliyor. Gurmepack yemekleri, 4°C’de 28 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde ambalajlanıyor. Geleneksel yöntemlerle tencerede ısıtılabilen ürünler, ısıya dayanıklı ve mikrodalga kullanımına uyumlu kaplarıyla mikrodalgada da ısıtılıp, tüketilebiliyor.

        Gurmepack yemeklerine, Migros şubelerinin yanı sıra Migros Online ve online yemek sipariş kanallarından ulaşılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"