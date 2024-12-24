Migros'tan paketli yemek hizmeti
Migros iştiraki olan Gurmepack, hem geleneksel lezzetleri hem de dünya mutfaklarından örnekleri tüketicilerine sunuyor
Gurmepack, Hünkar Beğendi, Tavuk Şiş, Bulgur Pilavı, İrmik Helvası gibi geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinden, Tatlı-Ekşi Soslu Tavuk, Basmati Pirinç Pilavı, Noodle ve Biryani Tavuk gibi dünya mutfağı klasiklerine kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri bulunuyor.
Migros iştiraki olan Gurmepack, Gebze’de bulunan 6.000 m²’lik üretim tesisinde üretiliyor. Gurmepack yemekleri, 4°C’de 28 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde ambalajlanıyor. Geleneksel yöntemlerle tencerede ısıtılabilen ürünler, ısıya dayanıklı ve mikrodalga kullanımına uyumlu kaplarıyla mikrodalgada da ısıtılıp, tüketilebiliyor.
Gurmepack yemeklerine, Migros şubelerinin yanı sıra Migros Online ve online yemek sipariş kanallarından ulaşılabiliyor.