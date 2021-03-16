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Migros'tan 'şimdi al sonra öde'

Migros, iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Colendi ve Param iş birliğinde geliştirdiği MoneyPay uygulamasıyla müşteriler belirlenen hazır limit üzerinden ödemelerini yapabilecek. Hazır limiti kullananlar, ödemelerini daha sonra gerçekleştirebilecek

Migros'tan 'şimdi al sonra öde'
HABERTURK.COM

Migros, iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Colendi ve Param iş birliğinde geliştirdiği MoneyPay uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre MoneyPay uygulaması, Mastercard altyapısıyla Migros ve Migros Sanal Market müşterilerinin finansal işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesini hedefliyor.

Hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunulan MoneyPay uygulamasında müşteriler, dijital cüzdana tanımladıkları kredi kartı ile, havale/EFT yöntemiyle ya da Migros ve Macrocenter kasalarından uygulamaya bakiye yükleyebiliyor, ayrıca kişiye özel olarak tanımlanan hazır limitleri kullanarak yaptıkları alışverişlerin ödemesini daha sonra gerçekleştirebiliyor. Money üyeliği olan müşteriler bilgilerini MoneyPay ile eşleştirdiğinde hem mağazalardaki hem de Migros Sanal Market’teki tüm indirim ve avantajlardan anında faydalanabiliyor. Kişiye özel MasterCard altyapısı ile sunulan MoneyPay Dijital Kartı’nı müşteriler tüm E-Ticaret platformlarında güvenle kullanabiliyorken, uygulama üzerinden para göndermek istedikleri kişinin sadece cep telefonu numarasını girerek 7/24 para transferi gerçekleştirebiliyor ve kasalarda bakiye veya hazır limitlerini kullanarak QR kod ile temassız alışveriş yapabiliyor.

'ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK'

Finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarında daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla adımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferit Cem Doğan, “Migros olarak kusursuz müşteri deneyimi üzerine yaptığımız yatırımlar hız kesmeden sürerken, alışverişi kolaylaştıran ve veriyle destekleyen modellerle mobil ödeme ve elektronik para içerikli sistemler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MoneyPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. iştirakimizin Colendi ve Param iş birliğiyle tasarladığı MoneyPay uygulaması kullanıcılara alışveriş ödemelerinde kolaylık sunduğu gibi aynı zamanda finansal işlemleri rahatlıkla takip edebilme imkanı sunuyor. Tek tıkla istediğiniz kişiye günün istediğiniz saatinde para transferi yapabiliyor, hazır limitinizle şimdi alıp sonra ödeyebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu alanda da iddialı ve öncü hizmet ve dijital çözümlerimizle müşterilerimize Migros farkını yaşatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, daha kolay, daha hızlı ve müşterilerimizin yaşamına değer katan, çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu alışveriş deneyimleri sunmak” dedi.

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