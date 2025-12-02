Habertürk
        Miguel Mendez: Sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz! - Basketbol Haberleri

        Miguel Mendez: Sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz!

        Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında yarın oynanacak ve HT Spor'da canlı yayınlanacak 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Şerife Alperi Onar ile ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos ve Mersin ekibinin kaptanı Asena Yalçın katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:57
        "Sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz!"
        Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında yarın oynanacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.

        Ankara Spor Salonu'ndaki basın toplantısına, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Şerife Alperi Onar ile ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos ve Mersin ekibinin kaptanı Asena Yalçın katıldı.

        Fenerbahçe Opet Başantrenörü Mendez, yarınki maçı alarak sezonun ilk kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

        İyi bir rakiple karşılaşacaklarını anlatan Mendez, "Rakibimiz Mersin de iyi bir performans gösterecektir. Buna hazır olmamamız gerekir. Sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz. Geçmişte çok fazla maç oynamış olabiliriz ama sahada 5'e 5 oynuyoruz. Dolayısıyla farklılıklar olabiliyor. Bize de yeni oyuncular geldi. Rolleri tekrardan dağıtmak durumunda kaldık. Dolayısıyla her maçı kendi içinde yorumlamamız lazım. Yarın da çok ciddi ve rekabetçi bir maç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fenerbahçe Opet'in kaptanı Şerife Alperi Onar da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tek maç üzerinden oynandığını hatırlatarak, "O yüzden bu maç her zaman sürprizlere açık. Bana göre hiç bir zaman favorisi olmayan bir maç. ÇBK Mersin, kaliteli oyuncular ve iyi bir teknik ekipten oluşan bir takım. Geçen sene yine burada çok güzel bir maç izletmiştik. Eminim ki yarın da aynı şekilde çok iyi bir maç izleteceğiz. Yarınki müsabakadan keyif almak istiyoruz. İyi bir maç olacak ve sezonu kupa ile açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Her maça yükse bir motivasyonla başladıklarını anlatan Şerife Alperi Onar, şunları kaydetti:

        "Sıradan lig maçında da aynı motivasyon, aynı istekle sahada oluyoruz. Çünkü bütün takım arkadaşlarım gerçekten Fenerbahçe'de oynamanın ağırlığını çok iyi bilen ve neden burada olduğumuzu, niçin mücadele vermemiz gerektiğini çok iyi bilen ve anlayan insanlar. İlk günden itibaren aynı motivasyonla başlayıp son güne kadar aynı motivasyonla devam ediyoruz. Aslında kupa maçlarından önce özel bir motivasyona ihtiyacımız olmuyor çünkü her zaman aynı yere bakıyoruz."

        DIKEOULAKOS: BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

        ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos, yarın keyifli bir maç oynayacaklarına inandığını söyledi.

        Dikeoulakos, Fenerbahçe Opet ile oynayacakları maçın kolay olmayacağını belirterek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendileri sadece kupanın değil, Avrupa Ligi'nin de favorisi. Bunu biliyoruz ama sahaya çıktığımızda 5'e 5 oynuyoruz. Biz buraya keyif almaya geldik. Bu bir kutlama maçı herkes için. Oyuncu ve koçlar için her zaman bu tarz bir fırsat olmuyor. Biz de bu fırsatı eğlenerek geçirmek istiyoruz. Biz hazırız, keyifli bir maç olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın ise Fenerbahçe Opet'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Burada olduğumuz için çok gururluyuz. Sezona iyi başlamadık. Rakibimiz Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir kadroya sahip olduğunu herkes biliyor. Ama yarınki maç sürprizlere açık bir maç. Geçen seneki maç daha dün gibi aklımda. Son topa kalmıştık. Koçumuz her zaman, 'İyi takım kötü takım yoktur, avantajlı ve dezavantajlı takım vardır.' der. Biz de dezavantajlarımızı göstermeden avantajlarımızla bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

