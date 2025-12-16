Miha Zajc adeta küllerinden doğdu!

2019'da Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde 123 maça çıkarken Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak giden Sloven yıldız, performansıyla adeta büyüledi. Dinamo Zagreb'in ligde oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica maçında şov yapan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı vererek galibiyetin mimarı oldu ve ülkede manşetleri süsledi.

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli orta saha Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 asist yaptı.