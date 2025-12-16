Habertürk
        Miha Zajc adeta küllerinden doğdu! - Futbol Haberleri

        Miha Zajc adeta küllerinden doğdu!

        Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Dinamo Zagreb'in yolunu tutan Miha Zajc, Hırvat ekibinde adeta küllerinden doğdu.

        Giriş: 16.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:15
        Miha Zajc adeta küllerinden doğdu!
        2019'da Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde 123 maça çıkarken Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak forma giymişti.

        Bu sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak giden Sloven yıldız, performansıyla adeta büyüledi. Dinamo Zagreb'in ligde oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica maçında şov yapan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı vererek galibiyetin mimarı oldu ve ülkede manşetleri süsledi.

        15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

        Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli orta saha Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 asist yaptı.

