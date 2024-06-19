"DAKİKALARCA SALDIRIYA UĞRADIK"

Mika Can Raun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar... Resmen öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."