İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi! Türkiye'yi hafta sonu vuran ve can kaybına neden olan sel felaketinin ardından İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından hicivli bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Kadıoğlu, "akıl tutulması" diye başladığı paylaşımda, dere kenarındaki selin bastığı binayla ilgili olarak herkesin masum olduğunu söyledi

Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:14 facebook

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