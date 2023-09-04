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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mikdat Kadıoğlu'ndan açıklama | İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!

        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!

        Türkiye'yi hafta sonu vuran ve can kaybına neden olan sel felaketinin ardından İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından hicivli bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Kadıoğlu, "akıl tutulması" diye başladığı paylaşımda, dere kenarındaki selin bastığı binayla ilgili olarak herkesin masum olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:14
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        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
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        Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz ve İç Anadolu'yu vuran selin ardından sosyal medya hesabından 'akıl tutulması' başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

        "YERSEN HERKES MASUM"

        Prof. Dr. Kadıoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Buyrun size akıl tutulması testi: Derenin kenarındaki bu yapıyı su bastı, neden? A. Dere yine bize yanlış yaptı, B. İklim değişti daa, C. Mevsimler kaydı kardeş, D. Dış güçlerin işi yaa, E. Savaş gemisi gelmişdi ya… Binayı oraya yapan, izin veren, vb herkes masum, yersen."

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