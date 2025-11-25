Mikel Arteta: Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih karşısında güçlü bir konumda olduklarını ve bunu korumak istediklerini söyledi.

Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımıyla oynayacakları maç öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig'de Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 4-1 kazandıkları derbideki enerjiyi yarın stada ve tüm oyunculara taşımaları gerektiğini belirten İspanyol teknik adam, "En iyi takımlara karşı aynı hakimiyet, agresiflik ve verimlilikle oynayacağız. Yine çok iyi hazırlandık. Maçın öneminin farkındayız. Güçlü bir konumdayız ve bunu korumak istiyoruz. Önümüzde çok güzel ve zorlu bir maç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Arteta, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Harry Kane ve Michael Olise ile karşılaşmanın zorluğuyla ilgili soruya, "Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlıyız, onlar da öyle. Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, Manchester City'de antrenörlüğünü yaptığı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Company'nin kariyeriyle ilgili soru üzerine, "Ne yapmaya karar verirse versin mükemmel olacağına inanıyordum ve işlerinin bu kadar iyi gitmesine çok seviniyorum. Çünkü çok zeki, futbolu seviyor ve savaşçı ruhlu. Ne yaparsa yapsın, çok başarılı olacağını biliyordum. Bu yüzden hiç şaşırmadım." değerlendirmesinde bulundu.