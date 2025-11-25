Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Mikel Arteta: Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav! - Futbol Haberleri

        Mikel Arteta: Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav!

        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih karşısında güçlü bir konumda olduklarını ve bunu korumak istediklerini söyledi.

        Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımıyla oynayacakları maç öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

        Premier Lig'de Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 4-1 kazandıkları derbideki enerjiyi yarın stada ve tüm oyunculara taşımaları gerektiğini belirten İspanyol teknik adam, "En iyi takımlara karşı aynı hakimiyet, agresiflik ve verimlilikle oynayacağız. Yine çok iyi hazırlandık. Maçın öneminin farkındayız. Güçlü bir konumdayız ve bunu korumak istiyoruz. Önümüzde çok güzel ve zorlu bir maç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        Arteta, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Harry Kane ve Michael Olise ile karşılaşmanın zorluğuyla ilgili soruya, "Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlıyız, onlar da öyle. Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav." yanıtını verdi.

        Deneyimli teknik adam, Manchester City'de antrenörlüğünü yaptığı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Company'nin kariyeriyle ilgili soru üzerine, "Ne yapmaya karar verirse versin mükemmel olacağına inanıyordum ve işlerinin bu kadar iyi gitmesine çok seviniyorum. Çünkü çok zeki, futbolu seviyor ve savaşçı ruhlu. Ne yaparsa yapsın, çok başarılı olacağını biliyordum. Bu yüzden hiç şaşırmadım." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt