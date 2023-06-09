Miktarı şoke etti! İstanbul'da sahte dolar operasyonu

Jandarma ekipleri, paraları basan ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türkü suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine götürülmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet, 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.