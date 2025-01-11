Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Milan, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Serie A'da 8. sıraya gerileyerek yeniden çıkış yapmak istiyor. İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, Cagliari ile karşılaşacak. Cagliari ise sezon boyunca hayal kırıklığı yaratırken, ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleyle ilgili detaylar…
Milan, yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao ile çıkış yapmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekibin en skorer oyuncusu ise 5 gol ve 5 asistle Christian Pulisic. Ancak Milan, lig mücadelesi öncesinde Okafor, Chukwueze ve Florenzi gibi önemli oyuncularının sakatlıklarıyla mücadele ediyor. Son olarak Milan, İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakibi İnter’i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma ile ilgili detaylar…
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Cagliari karşılaşması 11 Ocak Cumartesi (bugün) 22.45’te başlayacak.
MİLAN- CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Milan, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışından erken kopmuş durumda. Lider Napoli ile arasındaki puan farkı 17’ye çıkarken, toparlanmayı hedefliyor. Milan topladığı 27 puanla 8. sırada yer alıyor.
Cagliari ise küme düşmeme mücadelesi veriyor. Gol bulmada sıkıntılar yaşayan ekip, bu sezon 19 maçta sadece 10 gol atabildi. Cagliari, 17 puanla 17. sırada bulunuyor.