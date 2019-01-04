İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.

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