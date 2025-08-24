Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Tüm rakiplere zorluk yaratırız - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar: Tüm rakiplere zorluk yaratırız

        Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm rakiplere zorluk yaratırız" dedi.

        Giriş: 24.08.2025 - 00:49 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:49
        "Tüm rakiplere zorluk yaratırız"
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

        "TÜM RAKİPLERE ZORLUK YARATIRIZ"

        Aldıkları galibiyetin önemine değinen Slovak stoper, "Bugün aldığımız 3 puan çok değerliydi. Herkes performans olarak çok iyiydi. Hem toplu hem de topsuz oyunda çok iyiydik. Böyle oynamaya devam edersek tüm rakiplere zorluk yaratırız." dedi.

        TARAFTAR AÇIKLAMASI

        Taraftarların desteğine de özel vurgu yapan Skriniar, "Bugün herkes çok iyi atak yaptı, çok iyi savunma yaptı. Taraftarımız da bizi çok iyi şekilde motive etti. Onların önünde oynamak her zaman fantastik ve harika. Böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

