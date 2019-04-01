CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün baskılara rağmen, iftiralara rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim ülkemiz için değil dünyanın bütün demokratları da bu tavırdan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, kökleşmesi bölge için de önemlidir. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan 'Biz kazandık' diye açıklama yapmasını, yangından mal kaçırır gibi doğrusunu isterseniz Binali Bey'e yakıştıramadım. Elimizde veriler var, soğukkanlılıkla bakıyoruz. Gerilimsiz, kavgasız, gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesini istiyoruz. İstanbul'daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terkedilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya da baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen, iftira kampanyalarına rağmen başarı elde ediyoruz. Türkiye 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak teleffuz etmiyoruz."

AKŞENER: MESAJ VERİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Seçilen tüm kardeşlerimi parti ayrımı gözetmeksizin tebrik ediyorum. Sandık milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir. Bu adres bugün itibariyle mesajını vermiştir. İlk günden bu yana altını çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu.

31 Mart seçimlerinin sonuçları siyasette rekabetin önemini gösterecektir. Millet İttifakı başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar vatandaşın derdiyle uğraşmak zorunda kalır. Bugünden itibaren iktidar partileri milletin sesine kulak vermek zorundadır. Türk milletinin bir demokrasi kültürü vardır. Millet kötü gidişe dur demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiştir. Bu seçimin galibi Millet İttifakıdır. Bugünden itibaren yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamalıdır.

Bu seçimde nifak değil birlik kazandı, düşmanlık değil sevgi kazandı, tehdit değil cesaret kazandı. Tenceresini kaynamayan kadınlar, ürünü para etmeyen çiftçi kazandı. Maaşı kuşa dönen işçi, memur kazandı. Bu milletin çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Abartılı seçim kutlamalarından kaçının. Komşunuzu incitmeyin. Bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. İyi kentler, yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar için tüm gücümüzle çalışacağız.

Sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Kırdığını kalpleri tamir edin. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi geçirin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi bilin."