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Millet İttifakı partileri kimler? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım başladı. Söz konusu seçimlere artık çok kısa bir süre kala vatandaşlar, seçime girecek ittifaklarda hangi partilerin yer aldığını merak ediyor. İşte, 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alacak partiler...

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  • Millet İttifakı partileri kimler ve Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

    Türkiye bir seçim için daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt genelinde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçime haftalar kala iki ittifaktan biri olan Millet İttifakı'nda hangi partilerin olduğu ve Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!
  • Millet İttifakı partileri kimler ve Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

    MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİ KİMLER?

    "Altılı Masa" girişimiyle bilinen altı siyasi parti, "Millet İttifakı" adı altında seçimlere giriyor. İttifak protokolünü 22 Mart'ta YSK'ye sunan altı parti şu şekilde:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

    İYİ Parti

    Saadet Partisi (SP)

    Gelecek Partisi (GP)

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi

    Demokrat Parti (DP)
  • Millet İttifakı partileri kimler ve Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

    Türkiye Değişim Partisi ittifaka dahil olmadı ancak parti lideri Mustafa Sarıgül, ittifakı dışarıdan destekleyeceklerini açıkladı. 

    Millet ittifakını dışarıdan destekleyeceğini bildiren diğer partiler ise Liberal Demokrat Parti ve Doğru Parti oldu.
  • Millet İttifakı partileri kimler ve Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

    MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

    Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
  • Millet İttifakı partileri kimler ve Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda hangi partiler var?

    SEÇİMLER NE ZAMAN?

    2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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