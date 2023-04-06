Türkiye bir seçim için daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt genelinde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçime haftalar kala iki ittifaktan biri olan Millet İttifakı'nda hangi partilerin olduğu ve Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!