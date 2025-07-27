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        Haberler Spor Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncüsü Polonya - Voleybol Haberleri

        Milletler Ligi'nin üçüncüsü Polonya

        FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:15
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        Milletler Ligi'nin üçüncüsü Polonya!
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        FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 yendi.

        Polonya, bu sonuçla organizasyonu üçüncülükle tamamlarken Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, dördüncü basamakta yer aldı.

        VNL'de İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de oynanacak.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

        Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Smarzek, Grabka, Lysiak)

        Japonya: Yoshino, Wada, Airi, Shimamura, Seki, Ishikawa (Kojima, Fukudome, Akimoto, Nakagawa, Kitamado, Tsukasa, Yamada)

        Setler: 25-15, 24-26, 25-16, 25-23

        Süre: 117 dakika

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