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        Haberler Spor Diğer Milli atlet İsmail Nezir'den gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Milli atlet İsmail Nezir'den gümüş madalya!

        Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:43
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        Milli atlet İsmail Nezir'den gümüş madalya!
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        Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Norveç'in Bergen şehrindeki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atlet İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli kategorisinde ikinci oldu.

        Organizasyonda 400 metre engelli finalinde kariyerinin en iyi derecesi 48.33 ile Avrupa ikinciliğine uzanan İsmail Nezir, Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardı.

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