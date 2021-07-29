2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın gün müsabakaları oynanıyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda Özbek Tursunoy Rakhimova ile karşılaştı. Kokugikan Arena'da oynanan mücadeleyi Çakıroğlu, son rauntta hakemlerin tam puanını alarak çeyrek finale kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Buse Naz, çeyrek finalde 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te Taylandlı Jutamas Jitpong ile kozlarını paylaşacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 doğumlu ve şu anda 25 yaşında. Trabzon’da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.

Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.