T\u00fcrkiye Boks Federasyonu ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Buse Naz \u00c7ak\u0131ro\u011flu, kad\u0131nlar 51 kilo finalinde \u0130ngiliz Charley-Sian Davison u ma\u011flup ederek alt\u0131n madalya kazand\u0131. Buse Naz \u00c7ak\u0131ro\u011flu, olimpiyat kotas\u0131n\u0131 turnuvada yar\u0131 finale y\u00fckselerek alm\u0131\u015ft\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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