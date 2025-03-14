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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Dünya Şampiyonası'nda bronz kazandı! - Diğer Haberleri

        Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Dünya Şampiyonası'nda bronz kazandı!

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:44
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        Esra Yıldız Kahraman dünya üçüncüsü!
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        Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 57 kilo yarı final maçında Esra Yıldız Kahraman, ev sahibi Sırbistan'dan Andela Brankovic'le karşılaştı.

        İlk iki raundu kaybeden Esra, son raundu kazanmasına rağmen rakibine 5-0 yenildi ve bronz madalya aldı.

        Karşılaşmanın puan veren hakemlerine ise Türk delegasyondan büyük tepki geldi. Özellikle ikinci rauntta rakibine etkili yumruklar atan Esra lehine puanlar beklenmesine rağmen, hakemler tercihini ev sahibi ülkenin sporcusundan yana kullandı. Bunun üzerine tribündeki Türk taraftarlardan da görev yapan Çek, Tunuslu, Kübalı, Tacikistanlı ve Afganistanlı hakemlere büyük tepki gösterildi.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da maçtan sonra büyük üzüntü yaşayan Esra'ya sahip çıkarak, "Gerçek şampiyon sensin." diyerek moral verdi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Esra, dünya şampiyonasındaki ilk madalyasını da Sırbistan'da bronz madalya olarak elde etti.

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