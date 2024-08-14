Milli boksör Hatice Akbaş'a coşkulu karşılama

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda çıktığı final müsabakasında gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, 15.45 sıralarında havayolu ile memleketi Malatya'ya dönüş yaptı.

Milli boksör Akbaş havaalanında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile çok sayıda vatandaş tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.