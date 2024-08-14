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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli boksör Hatice Akbaş'a coşkulu karşılama - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli boksör Hatice Akbaş'a coşkulu karşılama

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:55
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        Hatice Akbaş'a büyük ilgi!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda çıktığı final müsabakasında gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, 15.45 sıralarında havayolu ile memleketi Malatya'ya dönüş yaptı.

        Milli boksör Akbaş havaalanında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile çok sayıda vatandaş tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

        "İLK OLİMPİYATIMDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIM, ÇOK MUTLUYUM"

        Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli boksör, "İlk olimpiyatımda gümüş madalya kazandım. Çok mutlu ve gururluyum. Babamla birlikte çok mücadele verdik. Elim boş dönmediğimiz için mutluyum. Altın madalyayı isterdim tabi ama final heyecanını yönetemedim. Allah bizlere gümüş madalyayı nasip etti. Şimdi madalyamın keyfini çıkaracağım. 2028 olimpiyatlarında ise inşallah altın madalyayı kazanırım" dedi.

        Milli boksör, daha sonra oluşturan araç konvoyu ile kent merkezinde tur attı.

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