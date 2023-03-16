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Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından, Bakanlık bünyesinde 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

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  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Gelen son dakika bilgilerine göre Bakanlık bünyesine 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.
  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Bakanlık bünyesinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini belirten Özer, öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alınacak.
  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Taşra Teşkilatı'nda ise; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun.”
  • Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları henüz açıklanmadı. Paylaşılan gönderinin altına düşülen nota göre, şartlar önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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