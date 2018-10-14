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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar

Sakarya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Günümüzde 'parlayan nesne sendromu' yaşanıyor. Sürekli bir şeyleri parlatıp çocukları sosyal medyada oyalıyorlar" dedi

14.10.2018 - 13:56 | Güncelleme: DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir şeylerin sürekli parlatılmak suretiyle çocukların sosyal medyada oyalandığını söyledi.

Bakan Selçuk, "Günümüzde parlayan nesne sendromu yaşanıyor. Sürekli bir şeyleri parlatıp çocukarı sosyal medyada oyalıyorlar" dedi.

DHA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı'ndaki bir otelde düzenlediği "Orak Akıl Arama Konferansı" programına katıldı.

"REKLAMLAR HEP AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Burada konuşan Bakan Selçuk, günümüzde parlayan nesne sendromu yaşandığını ve çocukların sosyal medyada oyalandığını belirterek, "Çok fazla popüler eğitim akımları var. Geçenlerde kullandığım bir kavram vardı parlayan nesne sendromu, günümüzde o kadar çok parlayan şey var ki sürekli bir şeyi parlatıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar. Reklamlar hep aynı şeyi yapıyor ve ne parlatılıyorsa bizim dikkatimiz oraya yönleniyor. Bizim aslında biraz gözümüzü kapatmak içimize dönmek ve içerden dışarı bir harekete yönelmek, aşağıdan yukarı doğru harekete yönelmekle. Gizem felsefesinde bir şey vardır der ki doğan her şeyin hareketin yukardan aşağıya doğru olur. Biz eğer bir akıl yürüteceksek aşağıdan yukarı doğru büyütmemiz gerekiyor. Bunları bir ön koşul olarak almamız lazım" dedi.

"BU ÇAĞ BİZİM İÇİN ELBETTE TEDİRGİN EDİCİ"

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünyada eğitim konusunda önünü açmak için uğraşacaklarını kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tekillik çağı, dijital, fiziksel ve biyolojik olanın üçünün aynı bedende buluşacağı çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici. Bu elbette müjdeler de taşıyor içinde. Eğer biz eğitim sistemini OECD'nin söylediği gibi sadece akıl yürütüp eleştirel düşünmek gibi bir kaç konu üzerinde tahmin etme becerisi yürütüp bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek çok sağlıklı bir ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bizim bir gelecek tasavvurumuz olmak zorunda. Bunu beslemek için ne lazımsa bir fedakarlık yapmamız lazım, böyle gelmiş böyle gider şeklinde bir bakış açısıyla Türkiye'nin geç kaldığı bir nokta yaşarız. Bizim Türkiye'nin eğitim sistemini yönetmek Sakarya'nın eğitim sistemini yönetmek gibi bir problemimiz olmaz bizim asıl derdimiz küresel rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak. Bir iddia sahibi olan Türkiye'ye dönüşmektir" dedi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye geneli sosyal medya yasaklanmalı
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