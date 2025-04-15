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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 25 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşım - Güncel haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 25 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşım

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:04
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        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Yusuf Tekin
        #öğretmen ataması
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