        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda ara tatil kalkıyor mu, ara tatil düzenlemesi nasıl olacak?

        Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda yeni uygulamaların devreye alınacağını duyurdu. Güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Tekin, mevcut eğitim takvimine ilişkin değişikliklerin de gündemde olabileceğini ifade etti. Özellikle ara tatil uygulamasına yönelik değerlendirmeler dikkat çekerken, gözler alınacak kararlara çevrildi. Peki ara tatil kalkıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:19 Güncelleme:
        1

        Okullarda son dönemde yaşanan saldırıların ardından güvenlik uygulamaları yeniden gözden geçirilirken, Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla kapsamlı yeni önlemlerin devreye alınacağını açıkladı ve bu düzenlemelerin hem öğrenci hem de öğretmen güvenliğini daha üst seviyeye taşımayı hedeflediğini vurguladı. İşte ara tatil detayları.

        2

        ARA TATİL KALKIYOR MU?

        Eğitim gündeminde en çok konuşulan konulardan biri olan ara tatillere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Yusuf Tekin, “Ara tatil kaldırılacak mı?” sorusuna yanıt vererek bu uygulamanın tamamen kaldırılıp süresinin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

        3

        Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre bu senaryoda toplam eğitim süresi değişmeyecek; ancak takvim yeniden düzenlenerek okulların daha geç açılıp daha erken kapanması sağlanacak ve böylece öğrencilere daha uzun, kesintisiz bir yaz tatili sunulacak.

        4

        YENİ GÜVENLİK MODELİ YOLDA

        Yusuf Tekin, okullarda sürekli kolluk kuvveti görevlendirmenin kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulayarak, eğitim kurumlarına özel yetiştirilecek uzman personelden oluşan yeni bir güvenlik sisteminin 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
