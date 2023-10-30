Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İl il dolaştıracağız

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İl il dolaştıracağız

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mert Onaran'ın 'Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına' adlı çalışmasının açılışına katıldı. Tekin, açılışta yaptığı konuşmada; "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İl il dolaştıracağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mert Onaran'ın Üsküdar'da yer alan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün de yer aldığı, 'Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına' temalı gezici eğitim tırının açılış törenine katıldı. Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı bayram coşkusuyla kutlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Türkiye genelinde okullarda birçok etkinlik yaptıklarını belirten Yusuf Tekin, "Biz de bakanlık olarak bunların bir kısmını merkezden yürüttük. Bunlardan bir tanesi de burada bugün başlatacağımız Cumhuriyetin köklü mirasını anlatan ve gelecek kuşaklara bir vizyon çizen bir gezici tır olacak" diye konuştu.

        REKLAM

        Çocukların gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırlanması için gece gündüz yoğun bir mesai içerisinde olduklarına dikkati çeken Yusuf Tekin, projelerden birisinin çocukların sanatsal ve sportif başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren keşfedip ona göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

        Yusuf Tekin, "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu tırın da çocuklarımızın bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, yüz yıllık birikiminden hareketle önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yusuf Tekin, gezici tırın içini ziyaret ettikten sonra görüntülerin etkileyici olduğunu söyledi. Tekin, çocuklar ve gençlerin gerçekten faydalanabileceği güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Biz il il dolaştıracağız, 7 bölgede en azından. Bu tırda görebilecekleri çok kısa bir an. Ama buradan çıktıktan sonra hem geçmişten almaları gereken dersleri hem de gelecekle ilgili vizyonlarını ve beklentilerini yeniden revize edeceklerdir diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

        Etkinlik alanında "En sevdiğin renk ne?", "Boyun kaç?" ile "Hangi kodlama diliyle yazıldın?" gibi sorular soran Yusuf Tekin'e cevap veren robot, Yusuf Tekin'in Beşiktaşlı olduğunu bildiğini söyledi. Tekin, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş konusunda bu sene için biraz ümidinin azaldığını belirtti.

        Yusuf Tekin, bu konuda ise şunları kaydetti: Beni ilgilendiren konu, sahada oynanan spordan çok spor kültürünün yaygınlaştırılması. Türkiye'de futbol taraftarlığı, spor taraftarlığı yaygınlaşsın ama karşılıklı hoşgörü çerçevesinde yaygınlaşsın isteriz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yıl seçmeli derslerin arasına 'Spor Kültürü' ismiyle bir ders de koyduk. Burada hem sağlıklı yaşam için çocuklarımızın spor yapmasını teşvik ediyoruz hem de genel olarak ülke genelinde bir spor kültürünün yaygınlaşmasını istiyoruz. Mevzu Beşiktaş'tan nereye geldi? Ama Beşiktaş'tan beklediğimiz de bu. Türkiye'nin kültürüne katkı vermesi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yusuf Tekin
        #Mert Onaran
        #Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak