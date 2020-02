İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonunda ısrarla vurguladığımız, okullar arası fırsat adaletini sağlama konusu çok önemli. Artık isteyen her öğrencinin eğitime ulaşmasıyla ilgili alt yapıyı kurduk. Benim hayallerimden bir tanesiydi bu hayallerime ulaşmak benim için çok önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek’ tanıtım toplantısına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, çok sayıda kullanıcısı bulunan EBA'yı öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ, 1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRETMEN VE VELİLERİN KULLANIMINA AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) yeni dönem tanıtımını gerçekleştirdi. ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ çerçevesinde hazırlanan ve tümüyle yenilenen EBA’nın içeriği etkileşimli ders okul anlatımları kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar ile yeniden güncellendi. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan EBA, öğrencilerin ve öğretmenlerin duydukları birçok ihtiyaca da karşılık vermeye devam edecek. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı.

Yeni EBA okul öncesinden başlayarak öğrencinin 12’nci sınıfa kadar öğrenme yolculuğuna eşlik edecek. EBA, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de öğrenme yolculuğuna eşlik eden bir yaklaşımla; bin 600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor. Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan Yeni EBA, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz seçeneği sunuyor. Öğrenciler; yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebilecek, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabilecek, içerisindeki oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebilecek. Öğrenciler, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini de EBA üzerinden sunabilecek. Sosyal ve akademik birikimlerini EBA portfolyo içeriğinde sergileyebilecek.

“EŞİTLİĞİN ÖTESİNE GEÇİP ADİL OLMAK ÖNEMLİ"

Yeni EBA’nın ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ oluşturmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’nin her köşesindeki çocuklarımıza nasıl erişiriz sorusuna cevap verebilmek için buluştuk. 2023 Eğitim Vizyonunda ısrarla vurguladığımız, okullar arası fırsat adaletini sağlama konusu çok önemli. Okullar arasında belirli bir eşitlik ve adalet sağlanmadıkça belli bir baz oluşmuyor. Baz oluşmadıkça uluslararası standartlarda yarışamıyoruz. Eşitliğin ötesine geçip adil olmak önemli. 2023 Eğitim Vizyonunda muhakkak suretle nitelikli eğitim içeriklerini oluşturmak ve erişimi sağlamak. Öğretmenlerimiz, bu sistemin omurgasıdır. Öğretmenimizin içeriği son derece önemli ve yılda birkaç kere eğitim yaparak bunu pekiştiremeyiz. Öğretmenimizin ihtiyacı neyse onu vermeliyiz. Bunlar güzel şeyler ama nasıl yapılacak. Elimizde çok büyük bir güç var o da teknolojiyle erişim konusu. Teknoloji nasıl kullanılırsa ona göre değişen bir kavram. EBA’nın yeniden uluslararası standartlarda dönüştürülmesi, içeriğinin genişletilmesi bugün elimizdeki fırsat. İlave olarak mesleki gelişim konusu var. Bu konuda da öğretmenimiz için fırsat var” şeklinde konuştu.

“ARA YÜZ TAMAMIYLA YENİLENDİ"

Yenilenen EBA ile öğrencilerin etkin öğrenmelerine katkı sağlayacak ‘Akıllı Öneri’ sisteminin de uygulamaya alındığına değinen Selçuk, “11 ve 12’nci sınıftaki öğrencilerimiz için hayati önem taşıyan Akademik Destek söz konusu. Ara yüz tamamıyla yenilendi ve her öğrenci kendisine özgü, kişisel ihtiyaçlarının belirleneceği bir sistem oluşturdu. Tüm içeriklerin yenilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Hangi konuda, ne isterseniz defalarca; videolarla, grafiklerle, öğretim anlatımlarıyla size sunuluyor. Türkiye’nin neresinde olursa olsun hizmetinizde. Çocuklarımız için bir çalışma takvimi ve eksiği kapatabilme imkanı da sunuyor EBA. Bütün öğrencilerimiz bireysel olarak nerede eksiği olduğunun yanıtını akıllı sistemde görebilecek” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN MOTİVASYONLARINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

2019-2020 eğitim öğretim senesinde dağıtılan ücretsiz kitaplara ‘QR Kod’ yerleştirildiğini hatırlatan Selçuk, “E-Rehberlik ve Portfolyoyu önemsiyoruz. Bütün öğrencilerimiz, Türkiye’nin neresine giderse gitsin, her çocuğumuzun portfolyosunda geçmiş hikayesi yer alacak. Çok değerli bir kazanım. Çocuklarımızın birtakım armalarla, öğretmen görüşleri, hazırladığı etkinliklerin hepsinin yer aldığı bir yer. Puan ve arma sistemiyle çocuklarımızın motivasyonlarını arttırmayı hedefliyoruz. Ulaştıkları başarıların da tescillenmesini önemsiyoruz. Her öğrencimiz için de şahsi olarak yer alıyor. Basılı kitaptan kare kodlarına kolay erişim konusu da başka bir yenilik. Öğretmen ve öğrencilerimizin sadece sınıfın içinde bir şey yapmalarına gerek yok. Nerede olurlarsa olsunlar kitaplarının kare kodlarından, cep telefonlarına okutarak ilgili araştırmalarını yapabilecekler. Bu da önemli bir yenilik. Erişimin her yerde olması bakımından bize imkan sağlıyor” şeklinde konuştu.

“NEYE İHTİYACINIZ VARSA YAPIYORUZ"

Bütün liseleri gezmeye gayret ettiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerle sık sık sohbet etme fırsatı bulduğunu da aktardı. Öğrencilerin; öğretmenlerinden, ailelerinden, bakanlarından ne beklediğine dair analizler yapıldığını aktaran Selçuk, öğrencilerle yapılan röportajları da izletti. İzlenen videonun son bölümünde konuşan Nazlı adlı öğrenciye hitaben videonun sonunda seslenen Selçuk, “Neye ihtiyacınız varsa biz yapıyoruz” dedi.

“AKADEMİK DESTEK ZEKASI DÜNYADA DA NADİREN YAPILAN ÇALIŞMALARDAN"

Güncel durum belirleme sistemini, hedef belirleme ve tercih listesi oluşturma gibi konularda da yenilenen EBA sisteminin destek vereceğini aktaran Selçuk, “Bir öğrencimiz bir soruyu yapamazsa, akıllı sistem, öğrencinin çözemediği soru için ‘Senin bu konuda eksiğin var’ diyerek, direkt olarak konu anlatımı başlıyor. Çok iyi öğretmenlerimiz var. Önerilen konu testini çözen öğrencimiz, çözmekle ilgili eksiklerini de ortaya çıkararak, eksiklerin giderilmesi konusunda önerilerde bulunacak. Akıllı sistem, kendi sınıfında, kendi okulundaki öğrencilerle karşılaştırma fırsatı da sunuyor. Akademik destek zekası dünyada da nadiren yapılan çalışmalardan, Çocuğumuzun hangi konuda, hangi soruda eksiği olduğunu yapay zeka, soruların alt kazanım analizini yapıyor ve eksik olduğu konuya dair testi de hazır olarak sistem sunuyor. Öğrencilerin soruyu nereden bulacağım diye düşünmesine de gerek kalmıyor. Sistem, öğrencinin çalışma sürecine, hedeflerine göre güncel bir veri tabanı oluşturuyor. Akıllı sistem öğrenciye net olarak, kendi durumunu gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

“BENİM HAYALLERİMDEN BİR TANESİYDİ"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan EBA’nın kullanımı için öğrencilere bir kolaylık daha sağlandığının altını çizen Selçuk, tüm operatörlerde 3GB ücretsiz erişim imkanı sunulduğunu açıkladı. Selçuk, “Her öğrencimize tüm operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı sunuldu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun öğrencilerimizin telefonu çeksin yeter, bu eğitimlere ulaşabilecekler. Kısa bir süre önce öğrencilerimizin sırasına çıkarma yapıştırdık. İşin özeti ‘Eğitimde fırsat adaleti.' Benim fırsatım yok, öğretmenim yok, mekanım yok diye bir şey yok. Artık isteyen her öğrencinin eğitime ulaşmasıyla ilgili alt yapıyı kurduk. Benim hayallerimden bir tanesiydi bu hayallerime ulaşmak benim için çok önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’nın yenilenmesi hakkında yaptığı sunumun ardından öğrencilerle fotoğraf çekildi. Sonrasında, oluşturulan EBA tanıdım sınıfını ziyaret eden Selçuk, ağırlıklı olarak 8’inci sınıf öğrencilerinden oluşan grupla ders dinledi.