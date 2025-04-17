Milli Erkek Taekwondo Takımı, Avrupa şampiyonu!

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci ve son gününde tatamiye çıkan sporcularımız 7 altın, 4 gümüş, 6 bronz, toplamda 17 madalya kazandı. Taekwondo poomsae branşında sporcularımız 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederken, para poomsaede branşında ise 1 altın madalya geldi.

Türkiye, iki gün süren şampiyonayı taekwondo poomsaede 9 altın, 5 gümüş, 9 bronz, para poomsaede 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere, toplamda 10’u altın, 9’u gümüş, 12’si bronz, 31 madalya ile tamamladı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, erkeklerde takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı milliler kadınlarda ve genel sıralamada ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

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BAHRİ TANRIKULU: ZİRVE YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bir organizasyondan daha alınlarının akıyla ayrıldıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizden yana ülkemize takım halinde şampiyonluklar kazandırıyoruz. Yıldızlar ve ümitler Avrupa şampiyonluğu, balkan şampiyonluğu, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda elde edilen şampiyonluklar, Türkiye Open ve Sırbistan’da madalya yağmuru… Kısa sürede ülkemizi şampiyonluk kupalarına boğduk" dedi. Poomsaede elde edilen başarının önemini vurgulayan Tanrıkulu, "Zirve yolculuğumuzu Estonya’da devam ettirdik. ‘Poomsae taekwondonun kalbidir’ dedik ve gereken önemi verdik. Sporcularımız da sağ olsunlar desteğin karşılığını burada verdiler. Yeniden Avrupa’nın zirvesindeyiz. Burada ülkemizi ayrıca ilk kez para poomsae branşında temsil ettik. Mücadele eden tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Teknik ekibimizi, sporcularımızın antrenörlerini, kulüplerini ve onları yetiştiren ailelerini yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.