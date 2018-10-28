2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. AA'nın haberine göre; göçmen akımına mali destek sağlama ve sorumluluk paylaşma amacıyla 2015'te Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla 2016 ve 2017 dönemi için insani yardım, eğitim, sağlık ve işgücü piyasası alanlarında Avrupa Birliği toplamda 3 milyar avro destek sağlamayı taahhüt etti.

Bu bağlamda 3 milyar avro 72 proje kapsamında sözleşmeye bağlandı. Bunun 1,94 milyar avrosu uygulayıcı kurumların hesaplarına aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın ikinci fazı için öngörülen 3 milyar avro kapsamında 2018-2019 yılları için 5 proje sözleşmeye bağlanarak 450 milyon avro taahhüt altına alındı.

2017 yılında İçişleri Bakanı'nın başkanlığında toplanan Göç Politikaları Kurulunda Milli Göç Politikası'nın oluşturulması karara bağlandı ve çalışmalara başlandı. Şubat 2018 tarihindeki Kurulun beşinci toplantısında "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" onaylandı.

YABANCILARIN STATÜLERİNE GÖRE İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milli Göç Politika belgesinin hazırlanması kapsamında gerekli görülen Yabancıların Statülerine Göre İhtiyaç Analizi projesi çalışmaları devam ediyor.

Etkin bir göç yönetimi için gerekli olan yıllık göç akış istatistikleri (yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç) TÜİK tarafından idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretilerek 2018 yılı eylül ayında yayımlandı.

Göç alanında güvenilir bir veri sisteminin oluşturulması, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ekonomik ve sosyal statülerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, göç ve uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal yapılanma eksikliklerinin tamamlanması, uluslararası korumadan faydalananlar için sağlık, barınma ve eğitim sorunlarının giderilmesi ihtiyacı devam ediyor.

NÜFUSUN YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR

Nüfusa ilişkin kayıt sistemleri, doğum, ölüm, iç ve dış göçe ilişkin verilerin güncel olarak takip edilmesine imkan verecek şekilde geliştirilecek.

Sahip olunan genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması, toplam doğurganlık hızındaki düşüşlerin önlenerek dinamik nüfus yapısının korunması ve nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Başta AB ülkelerinde olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal statülerinin güçlendirilmesiyle Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması yapılacak, Türkiye'de nüfus ve üreme sağlığı alanındaki veri ihtiyacını karşılamak üzere Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2018 TNSA çalışmalarına devam edilecek.

YABANCI KAÇAK İŞÇİ SAYISI AZALTILACAK

Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı iş gücü artırılacak ve yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacak.

Kayıt dışı yabancı iş gücü istihdamının önlenebilmesi için öncelikli olarak "Geçici Koruma Kapsamı"ndaki sığınmacılara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri artırılacak.

Kayıt dışı yabancı istihdamla mücadele kapsamında çalışma izni sürecine dair bilgi sahibi olmayan yabancılara ve iş verenlere yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirme faaliyetleri çeşitlendirilecek.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN BAĞLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler çeşitlendirilecek ve ülkemizle bağları güçlendirilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle gençlere yönelik hareketlilik programları ve sosyo-kültürel programlarla Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi sağlanacak.

Yurt dışından gelen göçmen, uluslararası korumaya muhtaç olanlar, kaçak işçiler ve transit geçiş yapanlara ilişkin etkin bir izleme ve takip sistemi oluşturulacak ve uluslararası koruma statüsü tanınan kişilerin ülkeye uyumu desteklenecek.

MİLLİ GÖÇ POLİTİKA BELGESİ HAZIRLANACAK

Etkin bir göç yönetimi oluşturulması amacıyla Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve uluslararası koruma kapsamında olan yabancılara dair gerekli görülen alanlarda politikaları belirleyen Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak.

Türkiye'deki yabancıların toplumla uyumunun kolaylaştırılmasına yönelik farkındalık çalışması yürütülecek, ülke genelinde bilgilendirme toplantıları yapılacak, çeşitli dillerde afiş, broşür, video gibi bilgilendirme materyali hazırlanarak, dağıtılacak.

UYUM EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURULACAK

Göç izleme ve takip sistemi iyileştirilecek. GöçNet sisteminin etkin çalışması sağlanacak, entegrasyon yapılan kurum sayısı artırılacak. Yabancıların bildirim yükümlülüklerini biyometrik doğrulama ile yerine getirmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacak. Geçici koruma kapsamındaki yabancıların verileri güncellenecek.

Türkiye'deki yabancıların uyumunu desteklemek için bir uyum eğitim programı oluşturulacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde verilen Türkçe ve meslek edindirme kurslarına katılımları arttırılacak ve müstakil bir uyum eğitim programı oluşturulacak.

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