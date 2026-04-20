Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa rekoruyla şampiyon!
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, toplamda 323 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:08
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda podyuma çıkan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, toplamda 323 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve kürsünün zirvesine çıktı.
