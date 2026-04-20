Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa rekoruyla şampiyon!

Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edildi. Günler süren takip sonucunda Ankara Emniyeti, 9 ayrı gece kulübüne operasyon düzenledi. Otellerde toplu halde tutulan kadınların servis araçlarıyla mekanlara taşındığı, kurallara uymayanlara ise ceza kesildiği belirlendi.(İHA)