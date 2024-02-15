Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek'ten iki gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek'ten iki gümüş madalya!

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda da 336 kiloyla iki gümüş kazandı, Yusuf Fehmi Genç de silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Halterci Özbek'ten 2 gümüş madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda olan silkmede 186 kilo ve toplamda da 336 kilo ile iki gümüş kazandı.

        Yusuf Fehmi Genç de silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 186 kiloluk kaldırışı ve toplamda da 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

        Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

        Koparmada Muhammed Furkan Özbek 150 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, Yusuf Fehmi Genç de 144 kiloluk kaldırışıyla 12. oldu.

        REKLAM

        Koparmada, Bulgaristan'dan Bozhidar Andreev 155 kiloluk kaldırışıyla birinci, Letonya'dan Ritvars Suharevs, 154 kiloluk kaldırışıyla ikinci, İtalya'dan Mirko Zanni de 153 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırayı aldı.

        Bozhidar Andreev, silkmede de 193 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 348 kiloyla yine birinciliği elde etti.

        Letonya'dan Ritvars Suharevs, toplamda ise 331 kiloyla üçüncü oldu.

        Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 madalya kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı