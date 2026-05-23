Milli karateci Uğur Aktaş'tan gümüş madalya!
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:52
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
