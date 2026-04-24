Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Milli maç tarihi: Türkiye- Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla birlikte futbolseverlerin gözü milli maç takvimine çevrildi. Play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, 2026 Dünya Kupası biletini alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ay-yıldızlılar ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Milli maç ne zaman? A Milli Takım Dünya Kupası ilk maçı hangi tarihte oynanacak? İşte Türkiye 2026 Dünya Kupası maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran tarihinde başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 48 takımlı yeni formatıyla oynanacak. Grup aşaması 27 Haziran’a kadar sürecek. Son 32 turu 28 Haziran’da başlayacak ve final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Finalin adresi ise MetLife Stadyumu olacak. Dünya Kupası'na katılma gösteren A Milli Futbol Takımı'nın grubu ve hangi takımlarla maç yapacağı belli oldu. Peki, "Milli maç ne zaman? A Milli Takım Dünya Kupası ilk maçı hangi tarihte oynanacak?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE- AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye- Avustralya maçı 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07:00'de oynanacak.

        3

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya

        20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay

        26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD

        4

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.

        5

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
