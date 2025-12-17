MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçın adresini İstanbul olarak belirledi:

Stadyum: Beşiktaş Park

Ay-Yıldızlılar, şu an Beşiktaş Park'ın olduğu yerde bulunan İnönü'de ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.