Türkiye - Romanya maçı için geri sayım! Milli maç tarihi ne zaman?
FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçlarından biri için geri sayım başladı. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, tek maçlık eleme sisteminde hata yapma lüksü olmadan sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla birlikte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve oynanacağı stat netleşirken, gözler İstanbul'da yaşanacak bu kritik mücadeleye çevrildi. Milliler, taraftar desteğini avantaja çevirerek final biletini almayı hedefliyor. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası hayalinin gerçeğe dönüşmesi adına en zorlu eşiklerden biri kapıda. TFF’nin resmi duyurusuyla birlikte dev karşılaşmanın İstanbul’da oynanacağı kesinlik kazanırken, futbolseverler “Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve saat kaçta?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli takım, kritik randevuda sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte yayın bilgisi...
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:
Maç Tarihi: 26 Mart 2026
Maç Saati: 20.00
MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçın adresini İstanbul olarak belirledi:
Stadyum: Beşiktaş Park
Ay-Yıldızlılar, şu an Beşiktaş Park'ın olduğu yerde bulunan İnönü'de ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.
FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:
Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.
Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.
Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.