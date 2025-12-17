Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç tarihi 2026: Milli maç tarihi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Romanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye - Romanya maçı için geri sayım! Milli maç tarihi ne zaman?

        FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçlarından biri için geri sayım başladı. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, tek maçlık eleme sisteminde hata yapma lüksü olmadan sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla birlikte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve oynanacağı stat netleşirken, gözler İstanbul'da yaşanacak bu kritik mücadeleye çevrildi. Milliler, taraftar desteğini avantaja çevirerek final biletini almayı hedefliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası hayalinin gerçeğe dönüşmesi adına en zorlu eşiklerden biri kapıda. TFF’nin resmi duyurusuyla birlikte dev karşılaşmanın İstanbul’da oynanacağı kesinlik kazanırken, futbolseverler “Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve saat kaçta?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli takım, kritik randevuda sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte yayın bilgisi...

        2

        TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:

        Maç Tarihi: 26 Mart 2026

        Maç Saati: 20.00

        3

        MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçın adresini İstanbul olarak belirledi:

        Stadyum: Beşiktaş Park

        Ay-Yıldızlılar, şu an Beşiktaş Park'ın olduğu yerde bulunan İnönü'de ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.

        4

        FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

        Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

        Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

        Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici