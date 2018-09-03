Milli maçlar ne zaman

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Futbol tutkunları bu soruların cevabını merak ediyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yapacağı Rusya ve İsveç karşılaşmaları öncesi bugün İstanbul'da toplanacak. Peki, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A milli futbol takımı ilk maçını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Rusya ile oynayacak. Karşılaşma 7 Eylül 21:45'te oynanacak. Milli maçların hangi yayın kuruluşundan yayınlanacağı henüz belli olmadı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

07.09.2018 21:45 Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon 2. Grup TÜRKİYE - RUSYA 10.09.2018 21:45 Friends Arena, Solna 2. Grup İSVEÇ - TÜRKİYE 11.10.2018 21:45 2. Grup RUSYA - İSVEÇ 14.10.2018 19:00 Fisht Olympic Stadyumu, Sochi 2. Grup RUSYA - TÜRKİYE 17.11.2018 20:00 2. Grup TÜRKİYE - İSVEÇ 20.11.2018 22:45 2. Grup İSVEÇ - RUSYA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yapacağı Rusya ve İsveç karşılaşmaları öncesi bugün İstanbul'da toplanacak

Grupta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya'yla, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç'le karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, bugün Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

İstanbul'da 3 gün kalacak milliler, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon'a gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda aynı günbasın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını gerçekleştirecek.

A Milli Takım, İsveç karşılaşması için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon'dan İsveç'e geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 9 Eylül Pazar günü müsabakanın da oynanacağı Friends Arena'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, İsveç ile oynayacağı karşılaşmadan 1 gün sonra İstanbul'a gelecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram, Serdar Aziz (Galatasaray).

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

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