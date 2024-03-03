Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu - Diğer Haberleri

        Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu

        Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sibel Çam, Dubai'de 2. oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında Sibel Çam, 2. sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Sibel, Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 73 kiloda yarıştı.

        Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu