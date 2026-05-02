        Haberler Spor Diğer Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Avrupa şampiyonu oldu!

        Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:18 Güncelleme:
        İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, bireyselde altın madalya kazandı.

        Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, başkent Roma'daki organizasyonda, kadınlar para makaralı yay kategorisinde birinciliği elde etti.

        Son 16 turunu bay geçen Öznur, çeyrek finalde karşılaştığı bir diğer milli sporcu Büşra Ün'ü 141-140 yendi.

        Bireysel sporcu olarak yarışan Tatiana Andrievskaia ile yaptığı yarı final müsabakasını 139-138 kazanan milli para okçu, adını finale yazdırdı.

        Altın madalya maçında bireysel sporcu Anastasia Dzhioeva'yı 136-132 mağlup eden Öznur, şampiyon oldu.

        Öznur Cüre Girdi, 2024 yılında yine Roma'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Amedspor Süper Lig'de!
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
