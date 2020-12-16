Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı Çeyrek, Yarım ve Tam bilet fiyatları

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021'e sayılı günler kala yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı Çeyrek, Yarım ve Tam bilet fiyatları

2021 yılına sayılı günler kala vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI 100 MİLYON TL

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyangı çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon lira olacak. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAMDA DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARI

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

563.400.000

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İkramiye uçtu! İşte 2021 Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi
GÜNDEMYılbaşı ikramiyesi ne kadar?
SON DAKİKA: Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili davada FLAŞ GELİŞME!
GÜNDEMYargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili için karar!
"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika... Aracıyla tekneye çarptı! - Haberler
GÜNDEMAracıyla tekneye çarptı! "2020 yılı bize hiç iyi ...
Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
GÜNDEMÖterken bayılan horoz fenomen oldu
SAHTE İÇKİ FACİASI! Son dakika: Ölü saısı 3'e çıktı!
GÜNDEMSahte içkide ağır bilanço!
Son dakika: Kısıtlama sonrası düşüş başladı! İşte HES HARİTASI
GÜNDEMKısıtlama o ilde vakaları düşürdü!
16 Aralık son depremler neler? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM16 Aralık meydana gelen son depremler neler?
MAKAS DEHŞETİ! Son dakika... Trafik magandası! 1 makas! 3 kaza! - Haberler
GÜNDEMTrafik magandası! 1 makas! 3 kaza!
Son dakika haberi MEB'den 4'üncü sınıf öğrencilerine 6 dersten kaynak desteği
GÜNDEMMEB'den öğrencilere 6 dersten kaynak desteği
Son dakika DEPREM! Sözbilir: İzmir'de yıkıcı bir deprem olma olasılığı yüksek, hazırlıklı olunmalı - Haber
GÜNDEMProf. Sözbilir'den İzmir için kritik uyarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X