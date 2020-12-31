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Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milyoner olma hayali kuran vatandaşlar milli piyango yılbaşı bileti alarak şanslarını deneyecek. Peki Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen detaylar arasında yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Öte yandan "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman,saat kaçta yapılacak?" sorularının cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI

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YORUMLAR

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