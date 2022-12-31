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Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişler tamamlandıktan sonra Milli Piyango tarafından dağıtılan ikramiyeler sahiplerini bulacak. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 3 bilenin ne kadar kazanacağı sorgulanıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilen ikramiyesi...

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  • Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

     Milli Piyango çekilişinde bilinen rakamlara göre farklı ikramiyeler veriliyor. Şansını deneyen vatandaşlar son 3 rakam bilene ne kadar kazanıldığını sorguluyor. İşte Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilenin kazanacağı ikramiye tutarı ile ilgili detaylar...
  • Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2023, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2023 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.
  • Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

    SON ÜÇ RAKAMI BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

    Son üç rakamı bilene geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde 300 TL verilmişti. Bu yıl ise verilecek ikramiye bedeli henüz bilinmiyor. 
  • Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. 

    Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
  • Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK? 

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erecek.

    Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te canlı yayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

    Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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