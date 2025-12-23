Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2026: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatı ne kadar?
Yeni yıla umutla girmek isteyenlerin gözü kulağı Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde. 2026 yılbaşı çekilişi yaklaşırken, şansını denemek isteyen kişiler özellikle tam bilet fiyatını ve büyük ikramiyenin tutarını merak ediyor. Bilet satışlarının hız kazanmasıyla birlikte "Milli Piyango yılbaşı tam bilet ne kadar?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...
2026’ya sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine gündemin üst sıralarında yer alıyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca kişi, çekilişe katılmadan önce bilet ücretlerini ve ikramiye detaylarını öğrenmek istiyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarına yönelik yoğun ilgi sürerken, “2026 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi kaç TL?” sorusu da merak edilen konuların başında geliyor. İşte detaylar...
BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞLARI SÜRÜYOR
Milli Piyango yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunuldu.
Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulamasından satın alabilecek.