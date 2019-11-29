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Milli Piyango 29 Kasım çekilişi! MPİ Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama ekranı

Milli Piyango 29 Kasım 2019 çekiliş sonuçları, MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda ayda 3 kere gerçekleştiriliyor. İşte 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango

29 Kasım  Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde. 

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 KASIM 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar ilan edilir edilmez detaylar ve sıralı tam liste haberimizde olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Kasım Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulanabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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