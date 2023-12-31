Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaralar: 2024 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango 40 milyon lira ikramiye kazandıran bilet sorgulama

Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaralar: 2024 yılbaşı çekilişi Milli Piyango 40 milyon TL alan biletler Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaralar açıklandı. 31 Aralık saat 18.30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte bilet alanlar Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaraları merak ediyor. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40 milyon TL ikramiye kazanan numaralar sorgulama... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 23:10 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:10 facebook

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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 40 milyon TL kazanan numaralar bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız için 40 milyon lirayı kazanan bilet numaralarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2024 Milli Piyango özel çekilişinde 40 milyon TL kazanan numaralar listesi...