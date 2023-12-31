Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango 400 milyon TL kazanan numaralar: 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 400 milyon büyük ikramiye kazanan numaralar Milli Piyango 400 milyon TL kazanan numaralar, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekilişler öncesi gündeme geldi. 400 milyon lirayı kazanma hayaliyle bilet alanlar Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte, Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 400 milyon lira kazanan numaralar... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:42 facebook

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Milli Piyango 400 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan numaralar gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin sonuçları, 31 Aralık gece yarısından itibaren belli olacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi Haberturk.com üzerinden yapılabilecek. Peki, Milli Piyango 400 milyon TL kazanan numaralar neler? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan numaralar...

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400 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30'da kademeli olarak başlayacak çekiliş ile birlikte başta büyük ikramiye 400 milyon TL kazanan numaralar olmak üzere; amorti, teselli ikramiyesi numaraları da netleşecek. Milli Piyango sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek. MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ