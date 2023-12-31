2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 400 milyon büyük ikramiye kazanan numaralar
Milli Piyango 400 milyon TL kazanan numaralar, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekilişler öncesi gündeme geldi. 400 milyon lirayı kazanma hayaliyle bilet alanlar Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte, Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 400 milyon lira kazanan numaralar...
Milli Piyango 400 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan numaralar gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin sonuçları, 31 Aralık gece yarısından itibaren belli olacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi Haberturk.com üzerinden yapılabilecek. Peki, Milli Piyango 400 milyon TL kazanan numaralar neler? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan numaralar...
400 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30'da kademeli olarak başlayacak çekiliş ile birlikte başta büyük ikramiye 400 milyon TL kazanan numaralar olmak üzere; amorti, teselli ikramiyesi numaraları da netleşecek. Milli Piyango sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.