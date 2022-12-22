Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek olan Mill Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Şansını denemek isteyen vatandaşlar için çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 2023 yılbaşı bileti fiyatları...