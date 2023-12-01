Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları

Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayına girilmesiyle beraber "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?" sorusu araştırması sıklaştı. Yeni yıla zengin olarak girme hayali kuranlar için Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ile büyük ikramiye tutarına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek çekiliş öncesi Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

2 Şurada Paylaş!







2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ