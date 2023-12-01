Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayına girilmesiyle beraber "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?" sorusu araştırması sıklaştı. Yeni yıla zengin olarak girme hayali kuranlar için Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ile büyük ikramiye tutarına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek çekiliş öncesi Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...
2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU