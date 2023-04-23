Milli Piyango'da Nisan ayının ilk çekilişi için artık geri sayım başlamış durumda. Türkiye genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik!