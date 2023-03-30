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Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 29 Mart 2023 Milli Piyango sonuçları açıklandı!
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Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Mart 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları, 29 Mart Çarşamba günü saat 17:30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. 10.000.000 TL büyük ikramiyeyi kazanan numara ve amorti numaralar, noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin ardından netleşti. İşte 29 MArt Milli Piyango ikramiye (bilet) sorgulama ekranı...

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 29 Mart 2023 Milli Piyango sonuçları açıklandı!
HABERTURK.COM

29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste, Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlandı. 29 Mart saat 17:30'da noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi sonrası amorti kazanan numaralar 3 ve 6 olarak belirlendi. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Mart 2023 tarihli Milli Piyango çekilişinde, 10.000.000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar, "335303" oldu. 1.500.000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar ise "115743" olarak belirlendi.

Son 1 rakamına göre 100 TL amorti ikramiyesi kazanan numaralar da 3 ve 6 olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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